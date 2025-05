Kalulu guida il gruppo: la scelta per domenica

AFP via Getty Images



Tudor sprona il gruppo tra assenze e sacrifici

Domenica sera l’Allianz Stadium sarà ancora una volta esaurito, o quasi. Mancano pochissimi biglietti e la Juventus si prepara a giocare davanti al solito muro bianconero. In tribuna ci sarà anche Kalulu, squalificato, ma pronto a sostenere i compagni in una gara che vale tantissimo in chiave Champions League.Anche ieri, alla Continassa, la Juventus ha lavorato agli ordini di un Igor Tudor particolarmente determinato. Il tecnico croato, che sta affrontando l’emergenza con lucidità e grinta, continua a caricare il gruppo rimasto a disposizione tra infortunati e squalificati, cercando di tenere alta la tensione in vista del primo dei due appuntamenti decisivi.

Savona e Thuram, entrambi squalificati, torneranno disponibili solo per l’ultima giornata di campionato a Venezia. Un’assenza pesante per il match con l’Udinese, ma Tudor guarda avanti con realismo e pragmatismo, fedele a un mantra che continua a ripetere nello spogliatoio: “Il passato non lo puoi cambiare, il futuro lo prepari vivendo al meglio l’oggi.”