Kalulu, prima convocazione con la Francia! La scelta su Kolo Muani

2024 Getty Images

. Ed è una prima volta per lui, che mai prima di oggi aveva avuto l'occasione di difendere anche i colori della Francia, il Paese dove è nato il 5 giugno 2000 (a Lione, per essere precisi), per quanto le sue radici siano nella Repubblica Democratica del Congo. Una grande chance per il difensore, che suona anche come una sorta di "premio" per la stagione più che positiva vissuta alla Juventus , nonostante un finale amaro con la squalifica di due giornate dovuta al gesto - ritenuto violento - compiuto nei confronti del Taty Castellanos durante il match contro la Lazio.

Kalulu e Kolo Muani in Nazionale

I convocati della Francia

LA LISTE POUR LE FINAL 4 !



Voici les 25 Bleus convoqués pour le dernier carré de la Ligue des Nations, avec des nouveaux visages, et des retours



05/06 : Demi-finale Espagne

08/06 : Finale ou petite finale Allemagne ou Portugal #FiersdetreBleus pic.twitter.com/mDHooD8tXL — Equipe de France (@equipedefrance) May 21, 2025

Kalulu-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 39

Minuti: 3.161

Goal: 1

Assist: 0

Cartellini gialli: 3

Cartellini rossi: 1

Kalulu, dunque, farà parte della lista di 25 giocatori a disposizione del CT Didier Dechamps per la Final four della Nations League, che vedrà la Francia affrontare il 5 giugno la Spagna in semifinale e l'8 la Germania o il Portogallo in finale. Insieme al classe 2000 anche, attualmente in prestito alla Juventus dal PSG, oltre a diversi altri giocatori del massimo campionato italiano come Marcus Thuram (fratello del bianconero Khephren) e, che in questi giorni è stato accostato in chiave mercato proprio al club bianconero. Presente tra i convocati anche l'ex Juventus, reduce da una stagione da protagonista al Marsiglia.Di seguito l'elenco completo dei convocati della Francia:



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui