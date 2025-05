Kalulu espulso, l'arbitro Massa: 'Castellanos hai fatto fallo tu, non c'è nulla non chiamo per sta roba qua', poi il cambio di decisione

Getty Images



Le parole di Massa in campo

Nel corso dell'ultima puntata di Open VAR, andata in onda dopo Napoli-Genoa, è stato analizzato l'episodio relativo all'espulsione diin. Al 60', il difensore bianconero si è visto sventolare il cartellino rosso a causa di una manata rifilata a Valentin Castellanos, poi rivisto al VAR e quindi giudicato con la massima sanzione.Una decisione presa dall'arbitro Massa, richiamato al monitor dopo il consulto con il VAR Mazzoleni. Di seguito ecco la ricostruzione fatta negli studi di DAZN durante Open VAR.

Il VAR cambia decisione

Il giudizio di Damato

L'arbitro Massa, inizialmente, giudica l'episodio non passibile di moviola:, precisa il direttore di gara ai giocatori della Lazio sul terreno di gioco. Il VAR sembra sposare la decisione:, ribadiscono da Lissone.Poi in sala VAR sorgono i dubbi:A quel punto Massa si reca al monitor e dopo aver preso visione delle immagini espelle il difensore della Juventus che chiuderà la partita in dieci uomini.Il giudizio di Damato è che il "colpo repentino alla nuca" è effettivamente riconducibile alla condotta violenta: "L’espulsione è la decisione corretta". Poi il confronto con un episodio analogo, quello di Douglas Luiz e Patric, all’andata: "Non sanzionarlo fu un errore dell’arbitro e del VAR. In un girone, i ragazzi sono cresciuti e migliorati".