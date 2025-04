Kalulu da applausi: il gesto di Tudor durante Roma-Juventus

Getty Images

La conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, è arrivata oggi: lariscatteràdal Milan, così da farlo diventare un pilastro della squadra anche nel prossimo futuro dopo una stagione, quella che si sta avviando verso la fine, vissuta da protagonista. E protagonista il francese lo è stato anche domenica scorsa nel match sul campo della, poi pareggiato dai bianconeri 1-1: una prestazione, la sua, positiva dall'inizio alla fine (con una sola sbavatura in occasione della rete del pareggio giallorosso), illuminata da almeno tre chiusure decisive per salvare i suoi compagni.

Il gesto di Tudor per Kalulu durante Roma-Juventus

E ovviamente non si sono fatti attendere i complimenti di, che ne ha apprezzato soprattutto un'azione. Come rivelato nello speciale Bordo Cam in onda su Dazn, la sovrapposizione fatta da Kalulu in occasione del goal diè infatti una di quelle cose spesso richieste ai suoi ragazzi dal tecnico croato, che per questo motivo, dopo i festeggiamenti per la rete che ha sbloccato la partita, ha subito cercato lo sguardo del suo numero 15 e gli ha fatto un gesto di approvazione. Il classe 2000, a sua volta, gli ha risposto con un pollice all'insù, evidentemente soddisfatto e consapevole di essere nel pieno di una prestazione da applausi, che infatti gli è valsa una serie di giudizi molto alti sui giornali.