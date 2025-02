Kalulu, il percorso di recupero procede: le condizioni e quando può rientrare

Le condizioni di Kalulu

La "strana coppia" composta dasembra funzionare ( ne abbiamo parlato a lungo ieri sera a caldo ). Ciò però non significa che lanon abbia più bisogno di chi si è caricato sulle spalle la difesa per tutta la prima parte di stagione, proprio insieme allo stesso numero 4, ovveroIl francese, però, non è così vicino al rientro in campo, a differenza di Andrea Cambiaso che potrebbe rivedersi domenica per il big match contro l'Inter: l'ex Milan si è fermato nella sfida della scorsa settimana contro il Benfica, con la diagnosi che ha poi parlato di "lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra".

Quando può rientrare

Kalulu è uno di quei tipici casi sotto controllo "giorno dopo giorno": il suo percorso di recupero procede, ma con tutta probabilità non sarà a disposizione fino alla fine di febbraio, saltando dunque anche il ritorno dei Playoff di Champions League e, a seguire, le partite di campionato contro il Cagliari e di Coppa Italia contro l'Empoli. La buona notizia, come dicevamo, è che Thiago Motta sembra aver trovato una valida alternativa in Renato Veiga, che almeno ieri sera è apparso decisamente a suo agio nel ruolo al centro della difesa. Quando tutti saranno a disposizione, poi, toccherà al tecnico compiere le scelte giuste.