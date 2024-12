L'ex tecnico Fabioè intervenuto a La Gazzetta dello Sport parlando della situazione di mercato di Juventus e Milan. Le sue parole:"Royal non mi pare da Milan. È un acquisto che non avrei fatto, perché migliora in una zona di campo dove i rossoneri avevano già Calabria, il giovane Jimenez e volendo Kalulu, giocatore oggi alla Juventus che avrebbe fatto comodo pure da centrale. Kalulu alla Juventus sta facendo bene alla fine".