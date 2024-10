Le parole di Pierre Kalulu a Sky:LA PARTITA - Sarà una partita con tanta velocità e ritmo, poi dovremo gestirla bene. Sarà una bella partita da vedere, ci siamo preparati.THIAGO MOTTA - Cosa ha detto? Di vincere, come sempre. Sappiamo che è una squadra molto giovane a cui piace mettere ritmo e creare occasioni. Dovremo essere noi bravi a trovare il loro punto debole.RUOLO - Io sto in tutte le zone in cui il mister mi dice con la voglia di dare il massimo sempre