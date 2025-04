Kalulu a DAZN: '10 gol di testa? Bisogna evitare anche i cross. Ma è ancora tutto aperto'

AFP via Getty Images

Pierre, a DAZN, ha parlato così dopo Parma-Juventus."Devo rivedere la partita, qualche duello in più, la cattiveria in entrambe le fasi, 10-15 metri. Il Parma gira bene la palla, potevamo fare di più"."Non è proprio Bonny che ha fatto la differenza, ha fatto una bella partita. Quando c'è un attaccante che si abbassa, tocca aspettare e andare sul secondo movimento. Potevamo rompere, fare di più, ma devo rivederla a freddo, ci sono cose che non ricordo bene"."Sempre un problema prendere gol. Poi è vero che per me quando prendiamo gol su cross, di testa, dobbiamo impedire subito il cross, rendere più complicato il cross, meno libertà. Poi dentro l'area, come Pellegrino che ha saltato alto. Poi è un discorso più generale".

"Oggi abbiamo perso una possibilità di tornare in alto, se avessimo vinto oggi avremmo avuto ancora tutto aperto. Siamo a pochi punti, ci sono scontri diretti. Io la vedo molto aperta, sappiamo che fino alla fine sarà molto importante. Oggi è un colpo, ma non abbiamo perso nulla. Non guardiamo le altre, incide pochissimo sul nostro atteggiamento".