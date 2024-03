Kakhaberex difensore del Milan ha parlato ai microfoni di Radio Tv Serie A su RDS. Tornando sulla vittoria della Champions League a Manchester contro la. Le sue parole:Il calciatore che ho apprezzato maggiormente è stato: un grande calciatore, un grande campione, ma ancor prima un grande uomo e questa è la cosa più importante. Non riesco ad immaginare un Milan senza Maldini e un Maldini senza Milan. Lui ha fatto bene, ha fatto acquisti importanti e con lui hanno iniziato a crescere; la decisione di allontanarlo è stata molto strana".- "Rinoè un altro grande uomo; ci divertivamo molto a fargli scherzi perché lui era molto permaloso. Ho una scenetta divertente da raccontare che lo riguarda: una mattina eravamo a Milanello per la consueta seduta di allenamento; aveva piovuto molto la sera prima e appena scesi in campo con Rino, abbiamo visto una lumaca sul prato; gli dissi che se l’avesse mangiata, gli avremmo dato 10.000euro, e lui lo fece. Noi ovviamente non gli abbiamo mai dato i soldi pattuiti. Con tutta la squadra andavamo a cena tutti insieme quasi tutte le sere, eravamo davvero tanto uniti."