L'ex portiere del Milan, Kalac, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com, dove ha affrontato diversi temi tra cui anche quello legato all'evoluzione del ruolo del portiere.



'Ai nostri tempi cercavano le stesse cose di ora. Si guarda troppo al portiere che sa essere bravo con i piedi e a volte quando parlo con qualcuno di qualche portiere, come primo commento sento: ‘E’ bravo con i piedi’. Questo mi fa veramente rabbia, cosa vuol dire che è bravo con i piedi?. Un portiere deve saper parare, saranno poi i vari Stam o Nesta che dovranno far ripartire l’azione ma io devo solamente passarla a uno di loro. Noi ci mettiamo i guanti solo per un motivo, certo devi essere bravo con i piedi ma non devi creare il gioco’.