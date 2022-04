In un'intervista concessa in esclusiva a IlBiancoNero.com, l'ex portiere del Milan Zeljko Kalac ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Gigi Buffon.



'Gigi mi è piaciuto ed è stato quello al quale mi sono sempre ispirato. E' stato un mio idolo. Quando ho iniziato a lavorare con Dida invece, mi sono accorto di avere davanti un mostro perché non ho mai visto un portiere giocare così bene, per me era un piacere immenso lavorare con lui. Il mio ruolo era quello di aiutare lui quando venivo chiamato in causa e alla fine bisogna solo capire qual è la tua posizione all’interno della squadra. Ancelotti sapeva quale era il suo 11 più forte ma ha comunque fatto giocare tutti e sapeva chi doveva far giocare e quando doveva farlo'.