Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate da Kakà al canale Twitch del Milan: "Mi dispiace essere l'ultimo marcatore del Milan in Champions, ma dall'altro lato mi piace perché è sempre un bel ricordo. Non vedo l'ora che il Milan ci possa tornare, per fare il tifo, per vincere ancora una volta. Siamo vicinissimi, mancano quattro partite difficili e c'è la partita importantissima contro la Juventus di Pirlo. Il Milan è capace, può vincere contro la Juve, può tornare in Champions League. È questo che mi auguro e che si augurano tutti i tifosi".



LA PARTITA DI DOMENICA - "Se gioca Ibrahimovic, che ha fatto una stagione importante, tocca a lui portare la vittoria contro la Juve e portare questa squadra in Champions League. Confronto Ibra-Ronaldo? Vedo una partita tra due squadre che hanno un grandissimo talento, grandissimi calciatori. Loro due saranno protagonisti, ma ci sono tanti ingredienti esterni che caricheranno le due squadre".



LE SFIDE DEL PASSATO - "Il mio primo Juve-Milan a Torino, l'anno in cui vincemmo lo scudetto. Ce ne sono altri: quello a San Siro in cui segnai di rovesciata, c'è quello del fallo di Cannavaro con cui potevamo vincere il campionato... Ho ricordi belli, giocare questa partita è sempre stato un piacere immenso".