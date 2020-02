In occasione del derby tra Milan e Inter, La Gazzetta dello Sport ha concesso una lunga intervista a Kakà, ex rossonero. All'ex campione brasiliano, è stato chiesto anche di Cristiano Ronaldo, con cui ha condiviso lo spogliatoio durante la sua esperienza al Real Madrid, per quattro stagioni, non ugualmente esaltanti per Kak, che a Madrid non confermò quanto visto a Milano. Ecco le sue parole, in merito alla longevità della carriera di CR7: "Lui ha veramente una fame infinita. Con tutto quello che ha vinto sarebbe umano cambiare atteggiamento. E’ impressionante quanto sia ancora motivato"