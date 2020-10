A La Gazzetta dello Sport, Kaka ha parlato di Ronaldo e dell'ex compagno di squadra Andrea Pirlo.



PIRLO - "Com'è? Divertente. Mi piace vedere i miei ex compagni così impegnati in grandi squadre. Sembrava destinato alla gavetta con le giovanili ma è già arrivato lì. Va bene. Andrea conosce il calcio. Sarà bello da seguire. Io non saprei dire che cosa sarà Andrea. Ha avuto la fortuna di lavorare con tanti e ha imparato da tanti. Ancelotti, Allegri, Conte. Alla fine credo che Pirlo sarà unico nel suo genere, anche da allenatore. Guardo da amante del calcio, ma se c’è il Milan ovviamente tifo Milan. Adoro gli amici, però il senso di appartenenza per un club non si può cancellare. E va oltre l’affetto che si prova per quelli con i quali hai vissuto tante esperienze".



RONALDO - "Impressionante. Molti aspettano di capire quando comincerà a scendere di livello. Io dico: godiamocelo finché c’è. Lui e Messi sono fantastici. Cristiano ci mancherà quando smetterà e per gli amanti del calcio è bellissimo vederlo ancora in campo. Come Federer e Nadal, Messi e Cristiano sono campioni che sembrano non finire mai. Ma è lo stesso per LeBron James nel basket o per Tom Brady nel football americano. Sono campioni benedetti".