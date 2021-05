Kakà, in diretta sul canale Twitch del Milan, ha parlato della super sfida decisiva per la Champions League contro la Juventus: “Mi dispiace che il Milan non sia riuscito a tornare in Champions, mi fa piacere il ricordo di quel gol. Non vedo l’ora che il Milan riesca a rientrare in questa competizione, manca poco: ora c’è la partita contro la Juve e contro Pirlo. Il Milan può vincere questa partita, può tornare in Champions. Me lo auguro e penso che tutti i milanisti lo stanno sperando”.