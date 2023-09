con la maglia del Frosinone ancora non è sceso in campo. Il tecnico del club Di Francesco in conferenza stampa ha spiegato i motivi. Le sue parole:"Kaio Jorge lo stavo per fare entrare ma poi c’è stato l’infortunio di Gelli. L’ultimo slot è fondamentale, se avessi fatto il cambio due minuti prima considerando il recupero avremmo giocato in dieci gli ultimi 20 minuti".