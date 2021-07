“Caro Signor Andres Enrique Rueda Garcia, in riferimento al giocatore Kaio Jorge, sappiamo che il periodo di registrazione con il Santos scadrà il 31 dicembre 2021. Secondo le informazioni in nostro possesso, il giocatore non ha ulteriore accordo e, quindi, vi informiamo che inizieremo a trattare con lui secondo l’articolo 18.3 del ‘Regulations on the Status and Transfer of Players’”., come vi abbiamo raccontato ( QUI ), è uno dei giovani attaccanti più interessanti al mondo: un classe 2002 che gioca in prima squadra dal 2018 e che ha lo stesso appeal di gente come Ansu Fati, Cherki, Fabio Silva, Greenwood e Rodrygo. Ecco perché la Juve ha deciso di inserirsi: secondo la Gazzetta, che riporta fonti brasiliane,. La concorrenza è quella del Milan con il Benfica, che ha trovato l’accordo con il Santos e che si è inserito di recente, proponendo 3 milioni più il difensore German Conti e l’ala colombiana Yony Gonzalez.Il Milan non ha ancora fatto offerte, mentre, anche se un arrivo anticipato non è da escludere. Chi è favorito? La Juve, ora. Almeno per la volontà del giocatore. Alla Juve quindi non resta che aspettare: come si legge, se Kaio Jorge attende la fine del mercato e non firma con Benfica o Milan, l’accordo con i bianconeri può diventare cosa fatta da settembre.