Rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Questa la sentenza del febbraio scorso: una mazzata per il giovane, arrivato a Torino per esplodere nel calcio che conta e fermato in una partita della Next Gen. Sofferenza, sacrificio, lavoro quotidiano: l’attaccante classe 2002 sta lavorando per tornare in forma e, soprattutto, tornare ad allenarsi in campo, con i compagni di squadra.Come riporta calciomercato.com,. Intanto, nei prossimi giorni è in programma un incontro con Bertolucci, agente del giocatore: “. Ma andranno discusse eventuali garanzie tecniche e dettagli economici per un ragazzo che vuole ripartire e mettersi alle spalle gli ultimi mesi difficili”.