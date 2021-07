La Juventus e il Milan stanno intraprendendo un duello di mercato per il talentuoso attaccante brasiliano Kaio Jorge, che il Santos è disposto a vendere per circa 10 milioni di euro pur di non perderlo a fine 2021 a parametro zero. Tuttavia sembra che dal Portogallo si possa inserire un "terzo incomodo" in questa corsa: si tratta delche secondo il portale brasiliano ge.globo sta seriamente pensando a Kaio Jorge. Ecco una nuova concorrente a sorpresa, dunque, nel rush finale per assicurarsi le prestazioni di questo 19enne.