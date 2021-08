I giorni di. Ancora. L'attaccante brasiliano ha completato il tour Brasile-Italia, andata e ritorno. Dalla prossima settimana, cioè da domani, la Juve lo attende per i primi allenamenti individuali. La particolarità dei suoi giorni iniziali sarà proprio questa: inizierà l'avventura bianconera con una quarantena attiva. Ossia: lavoro da solo e per un periodo di fatto in isolamento. Conclusi i primi giorni di lavoro in solitaria, farà finalmente parte del gruppo.Dopo tanta attesa, e tanta curiosità, i tifosi bianconeri potranno vedere all'opera. Difficile che possa inserire minuti nel motore a partire dalla gara con l'Atalanta, più facile vederlo a campionato in corso, magari già nel match con l'Udinese. Del resto, il ruolo di Kaio è proprio questo: fare il supporto offensivo, la famosa quarta punta. Tempo al tempo: glielo daranno tutto.