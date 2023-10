Non solo Matias Soulé, nel Frosinone c'è anche Kaio Jorge di proprietà della Juve. Il brasiliano fin qui ha avuto pochissimo spazio ma adesso, come ha rivelato Di Francesco, sta meglio e potrà essere utilizzato. Alla Continassa ovviamente osservano anche lui e in particolare potrebbero avere l'occasione per guardarlo da vicino a Torino. Il Frosinone è impegnato in Coppa Italia contro i granata e per Kaio Jorge potrebbe esserci la prima da titolare.