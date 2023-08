, in conferenza stampa, si presenta come nuovo giocatore del Frosinone."Sono molto contento di questa opportunità. E' una grande sfida per me. Dopo l'amichevole con l'u23 c'erano Direttore e Presidente li e mi hanno convinto con una chiacchierata. Felice di essere qui. Appena arrivato alla Juve mi sono infortunato ma ora sto bene e voglio dimostrare il mio valore. Conosco le mie qualità, voglio dimostrare il mio valore al Frosinone e alla Juve. Arrivo con la voglia di giocare e dimostrare. Ho acquisito esperienza, in Brasile ho raccolto 90 presenze"- "E' stata una grande tristezza perchè avevo un sogno di giocare molto forte. Ora ho una seconda chance, mi vedo bene, preparato e non vedo l'ora di giocare. Quando mi sono fatto male ho avuto tanti dubbi nella mia testa, ho avuto infiammazioni e diversi problemi. Dopo un po' di tempo sono tornato in campo grazie al mio fisioterapista. Gatti? E' un ragazzo tranquillo. Mi ha detto di venire qui perchè i tifosi sono fantastici e la città è tranquilla. Qui posso crescere"