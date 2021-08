Oggi è stato ilDay, salutato con entusiasmo dai tifosi bianconeri. L'altro acquisto della sessione estiva è l'attaccante brasiliano. C'è molta curiosità nel vederlo in campo, e questo potrebbe avvenire già domani, per uno spezzone di partita nell'amichevole contro l'Under 23. Nel frattempo, la punta classe 2002 ha scritto sul suo profilo Instagram: "Avere fiducia nel tuo cuore è il primo passo per realizzare tutti i tuoi sogni. Pertanto, combatti sempre per ciò che desideri di più. Con fede e coraggio raggiungerai tutti i tuoi obiettivi nella vita. Grazie Dio! Insieme fino al 2026. Forza, Juve!".