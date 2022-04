Continua l'estenuante ripresa dall'infortunio di Kaio Jorge che, ha subito la rottura del tendine rotuleo circa un mese fa e sarà costretto a restare fuori dal campo per almeno 6 mesi. Intanto, il brasiliano prova a darsi la carica per cercare di bruciare le tappe e anticipare i tempi. Lo si evince anche dal post motivazionale pubblicato sul suo account Instagram, in cui ha scritto: 'Le grandi battaglie si danno solo ai grandi guerrieri'.