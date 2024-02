Juventus, Kaio Jorge interessa allo Sporting Lisbona

Kaio Jorge, la valutazione della Juve

E' partito dalla panchina contro la Juventus ma orasi è lasciato definitivamente alle spalle il lunghissimo infortunio. A Frosinone, l'attaccante brasiliano ha ritrovato la fiducia e il minutaggio, oltre al gol. L'ex Santos ha segnato tre gol in quasi 800 minuti e Eusebio Di Francesco punta anche su di lui per ottenere la salvezza.A dimostrazione di quanto detto, diversi club europei stanno monitorando con attenzione Kaio Jorge. In particolare loche la prossima estate potrebbe acquistare 1-2 punte. Il club portoghese lo ha già visionato in un paio di circostanze, riferisce Tuttosport. Lo Sporting potrebbe pescare ancora dalla Serie A dopo il colpo Hjulmand dell’estate scorsa.Dinanzi a una proposta da 15 milioni la Juventus potrebbe entrare nell’ordine di idee di sacrificare il classe 2002 per finanziare il prossimo mercato in entrata. Sporting ma non solo: sulle tracce dell’ex Santos ci sono pureche l’hanno fatto osservare con attenzione nelle scorse settimane.