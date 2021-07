Due prime pagine su tre dei principali quotidiani sportivi sono dedicate alla Juventus, per motivi diversi. Sulla Gazzetta dello Sport tiene banco la telenovela di mercato tra l'Italia e il Brasile: "Kaio Jorge, sorpasso Juve" mentre sul Corriere dello Sport ci si sofferma sui messaggi lanciati da Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Ronaldo, voglio di più".

Su Tuttosport invece l'apertura è dedicata alle Olimpiadi e a Federica Pellegrini, mentre in taglio basso c'è una citazione di Allegri in conferenza: "No al Real per la Juve".