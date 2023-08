"Ciò che non ti sfida, non ti trasforma. Nuova stagione, nuovi obiettivi, nuovi traguardi. Felice dell’opportunità e fiducioso che farò del mio meglio .Non cadrò, non mi arrenderò. Dio è dalla mia parte e sono imbattibile. È ora di lavorare e mostrare cosa posso fare", con questo messaggio pubblicato sui social, Kaio Jorge inizia la nuova avventura al Frosinone. L'attaccante brasiliano si è trasferito in prestito dalla Juve.