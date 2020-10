1











Già decisivo a 18 anni. L'attaccante brasiliano Kaio Jorge (classe 2002) ha segnato il gol della vittoria per 3-2 del Santos in Copa Libertadores sul campo del Club Olimpia di Asuncion in Paraguay. I brasiliani comandano la classifica del gruppo 7 con 13 punti raccolti in 5 giornate. Sul mercato Kaio Jorge è seguito con attenzione da Inter e Juventus in prospettiva futura.