Non è certo un segreto che lastia seguendo con attenzione Lorenzo, il giovanissimo capocannoniere della Serie B entrato nel mirino di diverse big del massimo campionato. In forza aldel ds Claudio, gemello del capitano Giorgio, il bomber classe 2000 rientrerebbe perfettamente nel progetto di rinnovo generazionale della Vecchia Signora, ma il concreto interesse del club bianconero potrebbe anche non sfociare in una mossa sul mercato. Alla, infatti, potrebbe già esserci l'attaccante del futuro, quelche il dg Federicoha strappato alla concorrenza con la certezza di aver messo le mani su un talento vero.Nonostante l'infortunio muscolare patito a inizio stagione, il brasiliano classe 2002 sembra aver già regalato sensazioni più che positive a dirigenti e allenatore, con Massimiliano- uno poco abituato a esaltarsi per i più giovani - che lo ha applaudito anche dopo i pochi minuti in cui lo ha visto in campo nel derby contro il. "Kaio ha giocato cinque minuti e toccato due palloni, ma si capisce che è sveglio" ha dichiarato il tecnico nel post partita, lasciando trapelare almeno un pizzico di entusiasmo per un ragazzo che già quest'anno potrebbe rivelarsi una preziosa alternativa ai titolari.Come riflette Tuttosport nell'edizione odierna, l'evoluzione del baby bomber potrebbe quindi finire per condizionare le scelte su Lorenzo Lucca, ora valutato 10 milioni di euro: se tutto dovesse andare secondo i programmi, infatti, il prossimo anno la Juventus potrebbe ripartire confresco di rinnovo di contratto, un nove trapiù l'ex Santos, rendendo complicato un investimento per un ulteriore rinforzo nel reparto. Le cose potrebbero cambiare se i bianconeri optassero per una stagione diper il brasiliano, che in quel caso potrebbe essere sostituito proprio da Lucca. Il tempo darà tutte le risposte, intanto per Kaio Jorge potrebbe essere finalmente arrivato il momento di scendere in campo e dimostrare il proprio talento, per determinare il suo futuro.