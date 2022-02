Il professor Fabrizio Tencone, a Tuttosport, parla dell'infortunio subito da Kaio Jorge: "Se non ci sono complicanze, il recupero è ottimo. Non ci sono speciali necessità dopo la ripresa dell’attività agonistica. L’importante è che il recupero sia completo: il muscolo, il piegamento, la forza, le capacità di salto... Non bisogna rientrare in modo troppo veloce quando non sei ancora pronto a farlo. Rispetto a qualche anno fa le tecniche chirurgiche non sono cambiate molto, mentre dal punto di vista delle tecniche riabilitative ne sappiamo un po’ di più anche se il percorso è sempre lungo. A volte , ora, assieme all’operazione si procede con l’inserimento di alcuni prodotti di rigenerazione che aiutano la guarigione, presi direttamente dal sangue. 10, venti anni fa queste tecniche erano meno utilizzate. Insomma: tutto è un po’ migliorato, ma è sempre un percorso lungo e che richiede pazienza".