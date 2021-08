, quando sarà? Ancora un po' di pazienza, ma di fatto ci siamo: il giocatore è in attesa di risolvere gli ultimi aspetti burocratici e poi sarà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Intanto, come racconta Tuttosport, da qualche giorno si è unito alla squadra ed è teoricamente a disposizione di Massimiliano ALlegri. Per TS, però "non è detto che questa sera Allegri lo mandi in campo. Potrebbe, forse, concedergli gli ultimi minuti, per fargli assaggiare lo stadio, il pubblico e i nuovi compagni in condizione di partita".