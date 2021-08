Kaio Jorge è sbarcato a Torino, ma ancora non è stato ufficializzato dalla Juventus. I tifosi bianconeri devono temere qualcosa? Assolutamente no! Il giovane attaccante brasiliano è tornato dal Brasile, da dove ha portato dei documenti essenziali per il transfer definitivo, ed entro due giorni dovrebbe essere comunicato in via definitiva dalla Juve come nuovo acquisto.

E quando invece Kaio Jorge si unirà al gruppo a disposizione di Allegri? Alla fine della quarantena obbligatoria, ossia da martedì prossimo!

Insomma, possiamo essere tutti assolutamente sicuri che lui è un giocatore juventino ormai.