"Non è stato facile! Era necessario superare sfide costanti e prove di fuoco uniche. Ma è così che si raggiungono gli obiettivi e si avverano i sogni."Questo scrive su Instagram Kaio Jorge, alludendo evidentemente ai sacrifici che ha dovuto fare nella su giovane vita in Brasile per riuscire a essere individuato da un club come la Juventus e trasferirsi a Torino per misurarsi col calcio italiano.