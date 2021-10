Kaio Jorge oggi era atteso a una partita molto particolare. Mentre i compagni della Juventus sono in Russia per una partita di contro lo Zenit a cui lui non può partecipare poiché non inserito in lista Champions, il 19enne attaccante brasiliano non è rimasto semplicemente a lavorare alla Continassa, ma si è unito alla Juve Under 23 per la partita contro l'Albinoleffe disputata a Gorgonzola. Kaio è stato schierato al centro dell'attacco da mister Zauli e si è sobbarcato gli oneri della manovra offensiva bianconera, in tandem soprattutto col vivacissimo Marley Aké.

Kaio Jorge alla fine ha messo insieme il suo primo rigore sbagliato (nel primo tempo, ha incrociato col destro ma il portiere in allungo ha respinto) in Italia, ma anche il primo gol: nel secondo tempo, ha raccolto un tiro sporco da fuori di Pecorino e ha trafitto il portiere da pochi passi.

Un'altalena juventina, che difatti si è conclusa in un punteggio di 2-2