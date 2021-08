"Felice e motivato". Sono le primissime parole dida giocatore della. L'attaccante brasiliano, che oggi è atterrato a Torino salvo poi ripartire di nuovo per il paese d'origine ( leggi qui la giornata ), ha affidato a Twitter i suoi primi pensieri bianconeri. Kaio è arrivato in Italia insieme alla sua famiglia e dopo un volo di oltre dodici ore ha svolto in giornata le visite mediche. Prima dell'ufficialità dell'affare si attendono alcuni aspetti burocratici da sistemare. Al ritorno, Jorge svolgerà una "quarantena attiva". Ossia non sarà subito a disposizione di Allegri, ma prima svolgerà a parte del lavoro individuale.