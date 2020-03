La Juve punta forte su Kaio Jorge e dopo la conferma del presidente del Santos sull'interesse dei bianconeri per il talentino brasiliano ( LEGGI QUI ) ora Paratici è pronto all'assalto. Sul cartellino di Kaio Jorge pende una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, il 30% della cifraNonostante la clausola, secondo Calciomercato.com, l'intenzione del Santos è quella di trattare con le squadre interessate per riuscire ad arrivare ad un incasso anche prima che il valore di Kaio Jorge possa realmente salire a cifre folli.La formula proposta è quella di un prestito con opzione di riscatto dopo una stagione, arrivando a un investimento da 20 milioni di euro.Una proposta che ancora non convince il Santos. C'è ancora distanza tra domanda e offerta, la cifra messa sul piatto dalla Juventus sarebbe buona ma solo per le casse del Santos che invece deve spartire l'incasso della cessione del calciatore. Ci vogliono almeno 30 milioni di euro per convincere il club brasiliano a cedere il suo talentino che piace anche al Real Madrid. La Juve però si è già mossa, ha chiesto informazioni ed ha messo sul piatto la prima offerta. Ancora non basta, ma siamo solo all'inizio.