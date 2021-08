A Torino è scoppiata la-mania. I tifosi bianconeri non vedono l'ora di scoprire questo gioiellino brasiliano classe 2002 che la Juve ha preso dal Santos per 3 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Il suo ex direttore generale Jorge Andrade lo descrive così: "E' un giocatore molto forte tecnicamente, una punta moderna alla quale piace partecipare alla costruzione del gioco e vuole sempre essere al centro dell'azione".- "Si sprecano... Kaio è cresciuto nel nostro settore giovanile arrivando presto un prima squadra entrando nella storia del club e della Copa Libertadores. Un prospettiva è un gran giocatore, ha bruciato ogni primato debuttando tra i grandi a soli 16 anni con tanto di gol dopo soli 11 secondi in una gara di Libertadores.. E' un attaccante che fa gol ma anche assist per i compagni, ama spaziare su tutta la zona d'attacco con intensità e imprevedibilità. In Brasile lo paragonano a Roberto Dinamite, un attaccante storico della nazionale. Se può essere già protagonista in Serie A? Certamente.. I bianconeri hanno fatto un gran colpo, Kaio può essere protagonista fin da subito". Queste le parole del dg Jorge Andrade a Tmw.