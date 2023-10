non è ancora sceso in campo in questa stagione nonostante il prestito al Frosinone come Mathias Soule ed Enzo Barrenechea. Il centravanti brasiliano sembra avere smaltito i problemi fisici che lo tormentavano e domani può essere a disposizione, come annunciato dal tecnico Di Francesco. Queste le sue parole:"Kaio Jorge si è allenato ieri e l’altro ieri con la squadra, è recuperato".