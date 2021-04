Ignacio Pia, ex attaccante del Napoli, ha parlato di Kaio Jorge (obiettivo della Juve, ma anche degli azzurri) e della corsa Champions a Radio Kiss Kiss: "Non credo che Kaio Jorge sia ai livelli dei top player mondiali come Neymar e Mbappé, ma è uno da prendere subito. Ha già strabiliato tutti. Dove potrebbe giocare? Nell’attuale Napoli lo vedo dietro le punte. Nel 4-2-3-1 giocherebbe alle spalle di Osimhen come trequartista. Corsa Champions? Atalanta e Napoli sono le prime due squadre che potrebbero piazzarsi dietro l’Inter. Per le altre posizioni ci sarà da giocare fino alla fine perché la Juve ha perso la fiducia. In ogni caso i bianconeri hanno grande qualità e con i giocatori a disposizione dovrebbero agguantare il piazzamento”.