Ilsembra essere la squadra italiana più interessata ai dirigenti rossoneri Maldini e Massara avrebbero infatti individuato nel giovane talento del Santos la spalla ideale per gli esperti Ibrahimovic e Giroud. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, Napoli e Juventus avrebbero invece deciso di non affondare il colpo soprattutto per le richieste del procuratore dell'attaccante brasiliano classe 2002. Oltre ai circa 7 milioni di euro per il cartellino, infatti, ci sarebbero le commissioni richieste dall'agente, che ammontano a circa 10 milioni.