Per? Un bel test, anche in prospettiva. O alla peggio una bella vetrina. Scrive così Calciomercato.com, sottolineando come al momento Allegri non voglia sentire parlare di prestito per Kaio Jorge, senza un sostituto di sostanza preferisce trattenere il brasiliano e farlo crescere sotto la propria ala: un'incoronazione mica da ridere, significa che Max considera Kaio Jorge uno già pronto per la. I sondaggi in ogni caso non mancano, praticamenteDiscorsi rimandati almeno di qualche settimana.