Kaio Jorge. Anni 18, astro nascente del Santos e del calcio brasiliano. Ha portato il Mondiale U17 ai verdeoro grazie alle sue reti e così si è affermando, scalando le classifiche del calcio. La Juve ha messo gli occhi su di lui e le cifre sembrano già essere molto alte: 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Trattative per non andare a toccare quella clausola rescissoria che recita 50 milioni di euro e che vale fino al 2022, data di scadenza del suo contratto. Ha da poco segnato il primo gol nei professionisti, ma la pandemia ne ha rallentato l'ascesa. Lui, però, sembra piuttosto convinto dei propri mezzi e manda un messaggio a chi lo vuole: "Il calcio si è fermato nel momento migliore della mia carriera, ma sono sicuro che quando torneremo a giocare ripartirò da dove avevo lasciato, sono concentratissimo e mi alleno tanto ogni giorno. Il primo gol? Non vedevo l'ora di segnarlo, ci pensavo prima di addormentarmi e di allenarmi, sapevo che sarebbe arrivato il mio momento e sarei stato in grado di farlo. Ma il mio obiettivo è fare molto di più".



La Juve lo ha sondato, tanto che lo stesso José Carlos Peres, presidente del Santos, ne ha ufficializzato i colloqui. Il giovane non vuole farsi coinvolgere, mala strada è già tracciata: "Lascio queste cose al mio manager, non mi faccio coinvolgere, le gestisce lui. Io ora sono molto felice al Santos e voglio continuare a far bene, a crescere, a migliorare il mio calcio. Ogni giorno imparo qualcosa in più e divento più forte". 24 gennaio 2002 è la sua data di nascita, i mezzi quelli di una star: prima punta agile, di movimento, può essere impiegato anche sull'esterno grazie alla sua capacità di saltare l'uomo. Il colpo del futuro, scoperto tramite Youtube.