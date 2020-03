La Juventus ha messo gli occhi su Kaio Jorge, gioiellino classe 2002 del Santos che in Brasile è considerato il nuovo Neymar. L'attaccante manda messaggi al club bianconero: "Sono contento che la Juventus sia interessata a me, tutti vogliono giocare in Europa. Ma ora resto concentrato solo sul Santos" si legge su Tuttosport. La Juventus è in pole sul giocatore, ma occhio anche alla concorrenza di Real Madrid, Lipsia e Psv che seguono Kaio Jorge con particolare interesse, soprattutto dopo i 5 gol al Mondiale Under 17.