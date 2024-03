Oltre allo Sporting Lisbona, c'è anche il Lille interessato a Kaio Jorge, centravanti della Juventus attualmente in prestito al Frosinone. Il club francese sta considerando il brasiliano come possibile successore di Jonathan David. Quest'ultimo è oggetto di numerose richieste e potrebbe lasciare la Francia dopo un'annata altalenante. Kaio Jorge, centravanti del Frosinone, è visto come una delle alternative adatte per il Lille.

Attualmente, la valutazione della Juventus per Kaio è di 15 milioni di euro. Questa cifra non è irraggiungibile, ma non è neanche trascurabile per un giocatore che finora ha disputato solo 17 partite in Serie A, segnando tre gol. C'è la sensazione che Kaio abbia il potenziale per esplodere da un momento all'altro, ma che non abbia ancora raggiunto il livello di maturità per essere un titolare in una squadra di alto livello in Italia. Di conseguenza, ci sono due opzioni: un nuovo prestito oppure, la preferita, la cessione per generare entrate e cercare nuove soluzioni. È improbabile che Kaio Jorge trovi spazio alla Juventus. Lo scrive TMW.