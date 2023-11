è stato lontano dal campo in gare ufficiali per oltre 500 giorni, un infortunio, la rottura del tendine rotuleo, che non gli ha ancora permesso chiaramente di rendere al meglio e recuperare la migliore forma fisica. Al contrario invece il, la squadra in cui lalo ha mandato in prestito si è rivelata una squadra molto in forma al punto da accaparrarsi l'etichetta di squadra rivelazione di questo campionato. Ecco che l'attaccante brasiliano sta riuscendo a ritagliarsi poco spazio, appena tre presenze ed un assist messo a segno in Coppa Italia contro il Torino, nulla di più.Era stato proprio Guidodirettore del Frosinone che lo aveva ammirato dal vivo nella sfida in famiglia dell'Allianz Stadium in cui il classe 2002 realizzò una tripletta ad agosto. Poi la Juventus e l'entourage del brasiliano avevano optato per il prestito scegliendo proprio la squadra allenata daLa condizione di Kaio non è ancora ottimale ma avendo "perso" 500 giorni, come riferisce Calciomercato.com, scapita per avere sempre più spazio. Juventus e Frosinone sono attese da un confronto per valutare le sorti del brasiliano, non è da escludere un eventuale nuovo prestito nel mercato di gennaio.