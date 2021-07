Il giovane attaccante brasiliano poi può arrivare anche a gennaio, ma intanto il direttore sportivo Cherubini, a livello di chiusura dell'operazione, può già mettere a segno il colpo in estate.la telenovela di mercato è Calciomercato.com: il Milan aveva convinto il giocatore e il suo procuratore Giuliano Bertolucci, mentre il Benfica aveva convinto il Santos con un'offerta di appena 5 milioni di euro (pur di non perderlo a parametro zero a fine 2021...)Conseguenza:la Juve l'altroieri ha scritto al Santos di voler ingaggiare il giocatore e dal Brasile sono sicuri che i bianconeri, salvo clamorosi retroscena,