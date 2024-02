Rinnovo Kaio Jorge-Juventus: le ultime

Il Bahia aveva espresso interesse per, desiderando un centravanti in grado di fare la differenza dopo la recente salvezza ottenuta all'ultima giornata, che aveva persino condannato il Santos.Tuttavia, Kaio Jorge non aveva alcuna intenzione di tornare in Brasile proprio ora che sembrava ritrovare la forma dopo il grave infortunio subito due anni fa. Le sue prestazioni con il Frosinone dimostrano che la sua decisione è stata azzeccata, confermando il suo valore nel campionato. Ne scrive Calciomercato.com.Anche la Juventus non ha fretta di separarsi da lui, credendo che con tempo, ritmo e fiducia potrebbe ritornare alla sua migliore forma. Nonostante l'infortunio, la Juventus aveva battuto la concorrenza di club come Milan e Benfica per assicurarsi Kaio Jorge, e ora punta a prolungare il suo contratto fino al 2028, prima di considerare un altro prestito per consolidare il suo sviluppo.