si presenta alla stampa: ecco le sue parole in conferenza."Buongiorno a tutti, parlerò in portoghese, dopo parlerò in italiano. Sono venuto qui per fare un'ottima stagione. Qui so che giocherò con giocatori giganti in Europa. Sono qui per divertirmi, voglio imparare tutto. Sono qui per imparare e lottare per fare quanti più gol possibili. Comportarmi al meglio con i miei compagni"."La Juve è sempre stato un sogno, sono felice di essere qui. Risultato di tanto lavoro personale, sono contentissimo. L'adattamento sarà molto importante, con i compagni e i giocatori. Cristiano mi dà tanti consigli. Il calcio qui è importantissimo e voglio dare il mio meglio, in campo e fuori."Mi ha fatto crescere, è nel mio cuore. Non potevo dimenticarmi del Santos. C'è stato un senso comune nella trattativa tra i club"."​Sono un giocatore molto mobile, ho grande facilità nei passaggi, fuori e al centro d'area, mi collego bene con i compagni. Voglio essere qui per fare il mio meglio"."Juve grande club, Ronaldo è sempre stato un ispiratore. Sarò con lui giorno dopo giorno, spero di imparare tanto"."Da un po' di tempo frequento Cristiano Ronaldo, nei giorni in cui ci siamo visti mi ha aiutato. E' una persona fantastica, si impara tanto, è il primo a salutarmi, il primo ad allenarsi sempre e comunque. Sono contentissimo di essere accanto a lui, è incredibile e io sono con lui, alla Juventus. Non mi ha detto del suo futuro, non sappiamo se rimarrà, spero rimanga, ma sono concentrato""Innanzitutto mi voglio adattare in questi primi giorni, che sono qui a Torino. Qui c'è una parte molto tecnica, tanta preparazione, c'è tanto lavoro dietro, lo vedo tutti i giorni e qui andrà tutto per il meglio. Ne sono sicuro"."C'è una persona in particolare. Diciamo ciò che mi ha impressionato è la struttura, un tutt'uno, tutti gentilissimi ed educatissimi. Mi sono trovato bene e spero di dare aiuto concreto, e di riceverne ancora. Sono contentissimo"."Sempre stato un fenomeno, è un fenomeno. Ho visto tantissimi video su Youtube, per me è una palestra"."Persona simpaticissima, mi trovo molto a mio agio. Molto concentrato e sono contento che sarà lì ad aiutarmi e non solo"."L'ho scelto perché sono stati grandi giocatori con questi numeri. Pirlo, Zidane, Dybala, Higuain. Per me è una grandissima gioia sulla maglia"."Ho parlato con lui qualche tempo fa e anche lui mi ha detto che è felicissimo che possa giocare con la Juventus. Non ho dubbi che la Juventus sarebbe stato un grande club per crescere come giocatore e persona"."Vediamo. Fino a 2, 3 ore prima ho visto... video di Cristiano Ronaldo! Sempre stato un sogno sin da bambino, sono qui e giocherò con Cristiano Ronaldo in una squadra meravigliosa. Sono felicissimo e ovviamente ci sono altri giocatori che ammiro tantissimo. Dybala è un grande aiuto, qui ti aiutano, ti parlano tutti, Chiellini è esemplare, spero di poter imparare il più possibile"."Sappiamo che c'è stata questa lesione, lunedì mi sono allenato, prima sono stato in quarantena e lunedì, allenandomi, ho sentito questa lesione. Non è grave, tornerò presto e tornerò presto al mio meglio"."Ovviamente la sogno. L'ho sempre fatto. Ma ero molto lontano. Sono qui e 2-3 mesi fa ho desiderato di giocare con una grande squadra europea. Volevo proprio la maglia della Juventus, spero di dare il mio meglio qui".