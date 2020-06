La Juventus segue ormai da tempo le tracce di Kaio Jorge, classe 2002 del Santos. Il giovane attaccante, infatti, è stato individuato da Fabio Paratici come potenziale acquisto per il futuro bianconero, ma ancora si è scontrato di fronte alle richieste del Santos: i brasiliani, infatti, sono forti di una clausola da 50 milioni di euro che pende sul giocatore. Per questo, la richiesta iniziale di 30 milioni, che la Juventus sta cercando di abbassare. Non è da escludere anche un pagamento dilazionato, con il giocatore che arriverebbe in prestito.