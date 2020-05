La Juventus non molla Kaio Jorge. Il giovane classe '02, di proprietà del Santos, resta uno dei nomi più gettonati per l'attacco del futuro bianconero. Kaio Jorge è una delle promesse più luminescenti del panorama calcistico brasiliano, per questo il prezzo al momento resta alto. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, la richiesta del Santos è di almeno 30 milioni di euro, mentre la Juventus non sembra intenzionata ad andare oltre i 20. Per questo, Paratici è al lavoro per studiare la formula migliore di trasferimento, oltreché aspettare uno sconto da parte del club brasiliano.